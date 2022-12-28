Çocuk parkında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çocuk parkında iki aile arasında yaşanan sözlü tartışma, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Cumhuriyet Meydanında bulunan çocuk parkında çocuklarını salıncakta sallayan bir aile ile parktaki bir başka aile arasında çocuğun salıncaktan düşmesi nedeni ile dişinin kırılması sonucu sözlü tartışma yaşandı. Çocuğun salıncaktan düşmesine sebep olduğu iddia edilen kadının ağabeyini arayarak olayı anlatması üzerine parka gelen ağabeyi diğer aile ile sözlü tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine öfkeli ağabey cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Ü.D (38) 'yi sağ yanağından ve sağ kulağından bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı göz altına aldı. Yaralanan Ü.D 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.