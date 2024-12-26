Çocuk parkında unutulan çanta, ekipleri harekete geçirdi | Video
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir park içerisinde bulunan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi, fünye ile patlatılan çantadan iş kıyafetleri çıktı.
Parkta şüpheli çantayı fark eden vatandaşlardan Serhat Sicim, "Sabah geldiğimizde şüpheli bir çanta gördük. Uzun süre takip ettik ve gelen giden olmayınca biz de tedbir amaçlı kolluk kuvvetlerine bilgi verdik. Vatandaşlık görevimiz olarak kendi üzerimize düşeni yaptık" dedi.
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