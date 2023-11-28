Çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 9 PKK/KCK şüphelisi yakalandı | Video 28.11.2023 | 16:52 Gaziantep'te bir parkta bulunan çocuk oyun aletlerinin yakılmasına ilişkin polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonrası terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 9 zanlı gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Belkıs Millet Bahçesi içerisinde yer alan çocuk parkında bulunan çocuk oyun alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çocuk oyun aletlerinin tamamını sararken, oyun alanı adeta alev topuna döndü. Yaşanan yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma başlattı.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonrası olayı gerçekleştirdiği ve bağlantılığı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Yaşanan yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.