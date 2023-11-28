Çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 9 PKK/KCK şüphelisi yakalandı | Video
Gaziantep'te bir parkta bulunan çocuk oyun aletlerinin yakılmasına ilişkin polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonrası terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 9 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonrası olayı gerçekleştirdiği ve bağlantılığı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yaşanan yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
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