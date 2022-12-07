Çocuk sürücü dehşet saçtı: 3 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video

Elazığ’da 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen çocuk sürücünün kullandığı hafif ticari araç, önce otomobil ve motosiklete, ardından bir dükkana çarparak durabildi. Dükkan çalışanlardan birinin yaralandığı, tezgah önünde bulunan biri çocuk üç kişinin ise ölümden döndüğü kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, önceki gün merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşından küçük olduğu bildirilen sürücüsünün kontrolünden çıkan 23 HE 467 plakalı hafif ticari araç önce 23 AC 938 plakalı otomobile çarptı ardından park halindeki 34 FK 451 plakalı motosiklete çarptı. Hızını alamayarak savrulan araç, ardından bir dükkana çarptı. Kazada 16 yaşındaki tezgahtar Muhammed Emin Çetin yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Çetin, daha sonra işinin başına döndü.Kaza, işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasında, hafif ticari aracın önce otomobile ardından park halindeki motosiklete çarpıp dükkana daldığı görülüyor. Ayrıca alışveriş yapan motosiklet sürücüsü, bir baba ve kızının ölümden kıl payı kurtulduğu, çocuk sürücünün ise bir süre telefonla konuştuktan sonra arkadaşları ile birlikte olay yerinden uzaklaştığı yansıyor.Yaşadıkları talihsiz olayı anlatan işletme sahibi Resul Çetin, " Akşam tezgahtaydık, çalışıyorduk. Yukarıdan gelen bir araç çok süratliydı. Araçta iki tane çocuk vardı. Süratli bir şekilde üstümüze doğru geldiğini gördük. Bir tane otomobile çarpınca hızı biraz düştü tezgahın içine daldı. Tezgaha bakan oğlumdu, onun ayağı tezgahın arasında kaldı. Biz de hemen müdahale ettik ve ambulans çağırdık. Kapının önünde müşteriler de vardı. Küçük bir kız çocuğu da vardı. Allah'a şükür ufak şeylerle atlattık, iş yerinin biraz masrafı çıktı. Şuan camcı ve dolapçı ile görüştüm sadece cam malzemeleri 15 bin TL tutuyor. Dolapçı ile daha görüşmedim ama masrafımız 25 bin lirayı bulur" dedi.Kaza anından ayağı tezgah arasında kalan Muhammed Emir Çetin ise " Akşam satış yaparken kaza oldu. Ayağım tezgahın altında kaldı. Kötü oldu ve biraz da korktum. Ambulansla hastaneye gittik, pansuman yaptılar. Ayağım şişmişti, şuan biraz daha iyi" diye konuştu.