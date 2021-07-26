Video Yaşam Çocuk tacizcisini deşifre eden aileye tehdit | Video

Çocuk tacizcisini deşifre eden aileye tehdit | Video

Çocuk tacizcisini deşifre eden aileye tehdit | Video
26.07.2021 | 11:18

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Bursa'da güpegündüz kapısının önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu öpen 45 yaşındaki zanlı tutuklanırken, yakınlarının ise görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit ettiği ileri sürüldü.

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Bursa'da geçtiğimiz haftalarda merkez Yıldırım ilçesinde 45 yaşındaki bir fabrika işçisi, sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünden götürüp ara sokakta öptü. Durumu fark eden mahalle sakinleri, Murat Ö. isimli zanlıyı yakalayıp tekme tokat dövdü. Ağzı burnu kırılan ve kanlar içinde bırakılan Murat Ö., polise teslim edildi. Zanlının olayın yaşandığı mahalleye yakın bir yerde oturduğu öğrenilirken, kızı kaçırdığı ânlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri isyan ederken, zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Yaşanan ürpertici olayın üzerinden uzun süre geçmeden, yakalanan zanlının ailesi mahalleye gelerek, güvenlik kameralarını emniyete teslim eden aileye tehditler savurdu. Yaşanan bu ânlar ise yine o güvenlik kamerasına yansıdı. Kolu alçıda olan kişi, görüntüleri emniyete veren Murat Kırtorun'u kolunu kırmakla suçladı.

Yaşanan olayın ardından İhlas Haber Ajansı kameralarına konuşan güvenlik kameralarının sahibi Murat Kırtorun, "Bazı hırsızlık olayları yaşadığımız için evin dört bir yanına güvenlik kameraları yerleştirdim. Daha sonra böyle bir olay başımıza geldi. Ben de vatandaşlık görevi olarak gidip o görüntüleri emniyet güçlerine teslim ettim. Bu durumdan rahatsız olan zanlının kız kardeşi mahallemize gelerek beni tehdit etti. Kolunun kırık olduğunu göstererek benim kırdığım konusunda iftira attı. Ağza alınmayacak küfürler etti. Sanki onlar haklı biz suçluymuşuz gibi hareket ediyorlar. Bu yaşananlar 5 yaşındaki çocuğunun hiçbir zaman aklından gitmeyecek. Aileye para teklif etmişler davayı geri çekmesi için" dedi.

Söz konusu çocuk olduğu zaman akan suların duracağını ifade eden Murat Kırtorun, "Vatandaşlardan isteğim, durumu olanlar kamera taksınlar. En azından caydırıcı olurlar. Ben Murat Ö.'nün ablası hakkında da kamera görüntüleriyle suç duyurusunda bulundum. Bu gibi kişiler cezaevinden çıkmasın ki diğer kişilere örnek olsun. Böyle bir şeye yeltenmesinler" diye konuştu.

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