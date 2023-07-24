Çocuklar için içerik ürettiğini iddia eden Youtuber Dila Kent'in skandal videolarına tepki yağdı!

Youtube üzerinden çocuklar için içerikler ürettiğini iddia eden Dila Kent olarak tanınan Youtuber tepki görüyor. İşte çocuklara uygun olmayan o skandal videolardan bazıları...