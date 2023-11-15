Video Yaşam Çocuklara silah satan şahsın evine baskın | Video
Çocuklara silah satan şahsın evine baskın | Video

Çocuklara silah satan şahsın evine baskın | Video

15.11.2023 | 08:41

Çorum'da çocuklara silah satışı yapan bir kişinin evine düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube ve Büro Amirliği ekipleri Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 3. Sokak'ta bir şahsın çocuklara silah satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 tüfek, 1 tabanca, 1 pala diye tabir edilen kesici alet, 1 cop ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocuklara silah satan şahsın evine baskın | Video 00:59
Çocuklara silah satan şahsın evine baskın | Video 15.11.2023 | 08:41
Mantar toplarken gök taşı buldu 04:53
Mantar toplarken gök taşı buldu 14.11.2023 | 23:33
Banyo yaparken evi alev topuna döndü: Söndürmeye çalışırken yaralandı | Video 03:29
Banyo yaparken evi alev topuna döndü: Söndürmeye çalışırken yaralandı | Video 14.11.2023 | 16:37
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 tutuklama | Video 01:34
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 tutuklama | Video 14.11.2023 | 16:22
Fırtına otomobil servisinin kapsını yerinden söktü, çalışanı savurdu! O anlar kamerada | Video 01:45
Fırtına otomobil servisinin kapsını yerinden söktü, çalışanı savurdu! O anlar kamerada | Video 14.11.2023 | 15:58
Bartın’da yolcu minibüsü devrildi 3’ü ağır, 11 yaralı | Video 03:12
Bartın'da yolcu minibüsü devrildi 3'ü ağır, 11 yaralı | Video 14.11.2023 | 15:04
Cinayet zanlısı 600 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı | Video 01:54
Cinayet zanlısı 600 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı | Video 14.11.2023 | 15:31
Silifke’de sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar suya gömüldü | Video 02:18
Silifke’de sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar suya gömüldü | Video 14.11.2023 | 15:08
Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:28
Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı | Video 14.11.2023 | 14:51
Afyonkarahisar’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! | Video 01:55
Afyonkarahisar’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! | Video 14.11.2023 | 14:49
Ağrı Dağı’nda 3 bin 200 metrede klip | Video 05:46
Ağrı Dağı’nda 3 bin 200 metrede klip | Video 14.11.2023 | 14:21
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan’a dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla gözaltı! | Video 01:34
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan'a dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla gözaltı! | Video 14.11.2023 | 14:20
Engin Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi’ne getirildi | Video 01:30
Engin Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi’ne getirildi | Video 14.11.2023 | 14:20
Turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpışıp refüje çıktı! O anlar kamerada | Video 05:27
Turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpışıp refüje çıktı! O anlar kamerada | Video 14.11.2023 | 14:20
Fatih’te çantasına kedi koyarak giden şüphelinin evinde 8 ölü kedi bulundu | Video 02:04
Fatih'te çantasına kedi koyarak giden şüphelinin evinde 8 ölü kedi bulundu | Video 14.11.2023 | 14:20
Dilan Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi’ne getirildi | Video 00:53
Dilan Polat ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi’ne getirildi | Video 14.11.2023 | 14:08
İzmir’de 40 ton sahte etil alkol ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı | Video 00:59
İzmir'de 40 ton sahte etil alkol ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı | Video 14.11.2023 | 11:09
Konya’da kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı | Video 01:25
Konya'da kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı | Video 14.11.2023 | 13:25
Soğuk hava deposunun plastik kasa bölümü alev alev yandı | Video 02:17
Soğuk hava deposunun plastik kasa bölümü alev alev yandı | Video 14.11.2023 | 13:07
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! 00:24
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı! 14.11.2023 | 13:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA