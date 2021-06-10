Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:58
Polis “Conoca"yı çözüp şebekeyi çökertti | Video 10.06.2021 | 11:26
03:04
00:20
Ölümden kıl payı böyle kurtuldu | Video 10.06.2021 | 11:27
18:14
02:49
Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi | Video 10.06.2021 | 10:49
19:14
00:19
Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya böyle uçtu | Video 10.06.2021 | 10:30
00:37
Epilepsi hastası için nefes kesen arama-kurtarma operasyonu | Video 10.06.2021 | 10:28
01:15
Eşine laf atan komşusunu öldürdü | Video 10.06.2021 | 10:13
01:11
Osmaniye'de gelin dehşeti: Kocası ve görümcesini uykuda öldürdü | Video 10.06.2021 | 10:05
00:39
İzmir'de servis midibüsü mobilya mağazasına girdi: 12 yaralı 10.06.2021 | 09:27
01:04
Siirt'te askeri üs bölgesine saldırı: 1 korucu şehit 10.06.2021 | 09:27
01:38
İstanbul’da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı | Video 10.06.2021 | 09:49
00:34
Yolda oynayan yavru köpeği ezip yoluna devam etti | Video 10.06.2021 | 09:38
04:12
Nefes borusu tıkanan bebeği, işletme sahibi böyle kurtardı | Video 10.06.2021 | 09:21
03:05
00:44
01:12
01:04
AB ile Yunanistan arasında Türkiye sınırındaki 'ses topu' anlaşmazlığı 10.06.2021 | 09:23
Esenyurt’ta yoldan geçen çocuklardan para isteyen bir şahıs, çocukların yakınları tarafından linç edildi. Yere düşen adamı yerde kafasını tekmeleyen şahıslar kameralara yansıdı.
Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre bir şahısın, yolda gördüğü çocukları durdurup para istedi. Durumu gören çocukların yakınları, şahsa tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların yakını olduğu öğrenilen iki kişi, şahsı sokak ortasında dakikalarca dövdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtarılan şahıs ise baygın bir şekilde yerde yattı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yerde baygın yatan şahsı olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambülansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan linç anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı