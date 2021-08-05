Çocukları dilendiriyorlardı, güvenlik kamera görüntülerinden yakayı ele verdiler | Video
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İstanbul’da zorla dilendirilen 18 yaşından küçük 26 çocuk kurtarıldı. Çocukları zorla dilendiren yabancı uyruklu 13 kişi yakalandı. Çocukları zorla dilendiren kişilerin kimlikleri ise güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edildi. İşte o anlar...
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı çevresinde yabancı uyruklu olan ve yaşları 18'den küçük çocukların dillendirilmesi üzerine operasyon düzenledi. Çocukları zorla dillendirenlerin kimlikleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. Çocukları dilendiren yabancı uyruklu 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Dilendirilen 26 çocuk kurtarılarak muhafaza altına alındı. Çocuklar; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir kuruma yerleştirildi. "Çocukları, Beden veya Ruh Bakımından Kendini İdare Edemeyecek Durumda Bulunan Kimseleri Dilencilikte Araç Olarak Kullanmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.