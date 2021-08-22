Video Yaşam Çocukları salçaya taş attığı iddiasıyla böyle dövdü | Video

Çocukları salçaya taş attığı iddiasıyla böyle dövdü | Video

Çocukları salçaya taş attığı iddiasıyla böyle dövdü | Video
22.08.2021 | 16:23

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Kahramanmaraş'ta Necati Ö. kuruması için bahçedeki masaya bıraktığı domates salçasına taş attıkları iddiasıyla komşusunun çocukları K.K. (8) ile M.A.Ö.'yü (6) dövdü.  Necati Ö.'nün çocukları dövmesi güvenlik kameralarınca kaydedilirken, çocuklardan M.A.Ö.'nün annesi Selver Ö., şikayetçi olduğu komşusunun cezalandırılmasını istedi.

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Olay, cuma günü akşam saatlerinde Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Necati Ö., bahçedeki masaya kuruması için bıraktığı salçaya taş attıklarını iddia ettiği M.A.Ö. ile K.K.'nın yanına geldi.

ŞİKAYET EDİLEN KOMŞU SERBEST KALDI
Necati Ö., çocukların yanına gelir gelmez M.A.Ö. ile K.K.'ya peş peşe tokat atmaya başladı. Bisikletin üzerindeki çocuklar, Necati Ö.'nün kendilerine vurmasıyla şoke olurken, o sırada yanlarında olan apartman görevlisi Mehmet T. ise yaşananlara müdahale etmedi. Bisikletlerini bırakıp evlerine dönen çocuklar, yaşadıklarını ailelerine anlattı. Kamera görüntülerini izleyen aileler, çocuklara darp raporu aldıktan sonra görüntülerle birlikte karakola giderek komşularından şikayetçi oldu. Bunun üzerine Necati Ö, gözaltına alındı. Necati Ö, karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

M.A.Ö.'nün annesi Selver Özcan, komşusunun yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledi. Çocuğunu darp eden Necati Ö.'nün eşinin de M.A.Ö.'nün kulaklarını çektiğini öne süren Selver Özcan, şöyle devam etti:
"Cuma günü çocuklar aşağı indikten 10 dakika sonra bir bağırma sesleri duydum. Hemen aşağı baktım, komşumun oğlumu dövdüğünü gördüm. Çok sinirlendim ve aşağı indim. Aşağı indiğimde komşum olan çift, çocuklara 'Nasıl salçamıza taş atarsınız' diye bağırıyordu. Küçücük bir şey, salça önemli değil, gelip geçici bir şey. Çocukları dövmesi çok kötü bir şey. Kıyamadığımız çocuklarımıza başka birinin el kaldırmasına müsaade edemem. Komşumuzla birlikte karakola giderek şikayetçi olduk. Bizim istediğimiz, çocuklarımıza bunu yaşatanın cezasını bulmasını istiyoruz. Çocukları darp eden kişi emniyetteki ifadesinde şeker hastası olduğunu, sinirle tokat attığını söylemiş. Ama kamera kayıtlarında diğer çocuğa bir tokat değil bariz 5-6 kez vurduğu görülüyor. Benim çocuğum küçük, 6 yaşındaki çocuğun ensesine vurmuş, eşi de kulaklarını çekmiş."

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