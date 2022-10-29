Video Yaşam Çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı | Video
Çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı | Video

Çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı | Video

29.10.2022 | 17:08

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Erzurum’da çocukların Türk bayrağını öpmesi güzel görüntüler ortaya çıkarttı.

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Erzurum'un Şükrüpaşa Mahallesinde anne ve babaları ile yolda yürüyen 5-6 yaşlarında iki çocuk asılı Türk bayrağını gidip öptü. Görüntüler bir işyerinin kameralarına takıldı.

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