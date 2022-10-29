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OTOMATİK OYNAT
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Çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı | Video 29.10.2022 | 17:08
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Sosyal medyadan silah satan şüpheliye operasyon | Video 29.10.2022 | 16:09
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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı, 16 tutuklama | Video 29.10.2022 | 12:24
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Başakşehir'de yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 29.10.2022 | 11:58
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Türk bayraklı sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu | Video 29.10.2022 | 10:34
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Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 29.10.2022 | 09:57
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İzmir'de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 29.10.2022 | 09:09
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Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 29.10.2022 | 09:09
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Tüm yurtta bayram coşkusu! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında | Video 29.10.2022 | 09:31
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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 29.10.2022 | 00:50
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Meksika’da metroda bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video 28.10.2022 | 20:06
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Yemek yerken ölüm teğet geçti! Kaza anı kamerada | Video 28.10.2022 | 16:59
Erzurum’da çocukların Türk bayrağını öpmesi güzel görüntüler ortaya çıkarttı.