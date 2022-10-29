Çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı | Video

Erzurum’da çocukların Türk bayrağını öpmesi güzel görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum'un Şükrüpaşa Mahallesinde anne ve babaları ile yolda yürüyen 5-6 yaşlarında iki çocuk asılı Türk bayrağını gidip öptü. Görüntüler bir işyerinin kameralarına takıldı.