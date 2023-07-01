Çocukların bayram sevinci kazayla sonuçlandı: 3 çocuk yaralandı | Video

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafta sonu ve bayram tatilini fırsat bilen aileler, çocukları ile piknik alanlarına akın etti. Çocukların eğlenmek için bindikleri seyyar dönme dolabın devrilmesi sonucunda 3 çocuk yaralandı.