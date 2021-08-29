Video Yaşam Çocukların kavgasına aileler karıştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video

Çocukların kavgasına aileler karıştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video

Çocukların kavgasına aileler karıştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video
29.08.2021 | 10:12

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Silivri’de çocukların kavgasına aileleri de karışınca, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Silivri Yıldırım Beyazıt Siteleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir site içerisinde oynayan çocuklar bilinmeyen bir nedenle kavgaya etmeye başladı. Aileleri çocukların kavga ettiğini görünce yanlarına gitti. bir süre sonra ailelerde kavgaya dahil olunca tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaklaşık 10 kişinin bir birine girdiği kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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