Çocukların ses yapması kavgaya neden oldu! Tartıştığı komşusuna kurşun yağdıran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
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Bursa’da çocukların ses yapmasından dolayı çıkan tartışma sonucu komşusuna kurşun yağdıran zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli İsmet Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.