Video Yaşam Çocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı | Video
Çocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı | Video

Çocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı | Video

07.07.2023 | 11:00

Arnavutköy'de iddiaya göre, akşam saatlerinde sokakta oyun oynayan çocukların sesinden şikayetçi olan bir kadın kovaya doldurduğu çamaşır sulu sıvıyı çocukların üzerine attı. Kadından kaçarken yere düşen çocukların yaralandığı öne sürülürken, kadının kovayla çocuklarının üzerine sıvıyı attığı anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay önceki akşam Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocukların sesinden şikayetçi olan bir kadın çocuklara önce hakaret etti. Ardından bir kovaya doldurduğu içerisinde çamaşır suyu olduğu iddia edilen sıvıyı çocuklara atmaya başladı. Kadından kaçan çocuklardan bazılarının yere düşerek yaralandığı öne sürülürken, hemen hemen her gün aynı problemle karşılaştıklarını iddia eden mahalleli duruma isyan etti. Kadının çocukların üzerine kovadaki çamaşır sulu sıvıyı attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BU KADIN YÜZÜNDEN ÇOCUĞUMU BAŞKA BİR YERE GÖNDERMEK ZORUNDA KALDIM"
Olayla alakalı konuşan mahalle sakinlerinden Tülay Yılmaz, "Ben bu binaya onlardan önce taşınmıştım binadaki gider suyu sesinden bile rahatsız olup beni rahatsız ediyor bu tarz olayları çok yaşadık ben bu kadın yüzünden çocuğumu başka bir yere göndermek zorunda kaldım. Bu kadının derdi çocuklar dün akşam ben tatil dönüşünde baktım insanlar toplanmış. Çocukların üzerine çamaşır sulu su dökmüş çocuklara kastediyor bildiğiniz. Birde gidip bizi mahkemeye vermiş" şeklinde konuştu.

"HEMEN HEMEN HER GÜN AYNI ŞEYLERİ YAŞIYORUZ"
Kardeşinin kaçarken yaralandığı öne süren Hilal Küçükosman, "Dün akşam baktık kadın elindeki kovayla çıktı çocuklara su atıyor ve çamaşır suyu kokuyor. Biz polislere haber verdik kendisi suyu atıp kaçtı eve. Benim kardeşim onlardan kaçarken düşmüş yaralanmış hemen hemen her gün aynı şeyleri yaşıyoruz. Çocuklar kendi evlerinin bahçesinde bile oturamıyor. Biz yaşlı annesi var rahatsız oluyordur diye hep yuttuk ama artık dayamıyoruz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gökyüzünde korku dolu anlar! 150 metre yükseklikte paramotor pilotunun bayılma şakası kamerada | Video 06:14
Gökyüzünde korku dolu anlar! 150 metre yükseklikte paramotor pilotunun bayılma şakası kamerada | Video 07.07.2023 | 11:00
Metrobüste kadın yolcular arasındaki kavga kamerada | Video 00:48
Metrobüste kadın yolcular arasındaki kavga kamerada | Video 07.07.2023 | 11:05
Çocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı | Video 04:16
Çocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı | Video 07.07.2023 | 11:00
Bayrampaşa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 01:03
Bayrampaşa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 07.07.2023 | 10:54
Tutuklanan katil zanlısı Öldürmek istemiyordum dedi | Video 02:03
Tutuklanan katil zanlısı "Öldürmek istemiyordum" dedi | Video 07.07.2023 | 10:19
Kayseri’de ’siyah inci’ operasyonu: 18 gözaltı | Video 01:07
Kayseri'de 'siyah inci' operasyonu: 18 gözaltı | Video 07.07.2023 | 10:14
Topkapı Sarayı’nda sergilenen Peygamber Efendimizin kılıcının adeta aynısını yaptı | Video 03:20
Topkapı Sarayı’nda sergilenen Peygamber Efendimizin kılıcının adeta aynısını yaptı | Video 07.07.2023 | 10:11
Bozcaada’da gün batımını izlemeye giden kadın gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi | Video 02:11
Bozcaada’da gün batımını izlemeye giden kadın gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi | Video 07.07.2023 | 10:11
Başakşehir’de motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Motosikletteki 2 kişi böyle savruldu | Video 00:15
Başakşehir’de motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Motosikletteki 2 kişi böyle savruldu | Video 07.07.2023 | 09:36
Bozcaada’da gün batımını izlemeye giden kadın gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi | Video 02:11
Bozcaada’da gün batımını izlemeye giden kadın gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi | Video 07.07.2023 | 09:25
Kemah kırsalında terör operasyonu | Video 01:41
Kemah kırsalında terör operasyonu | Video 07.07.2023 | 09:24
İslahiye’de hasarlı 2 binanın çökme anı kameralara yansıdı | Video 01:51
İslahiye'de hasarlı 2 binanın çökme anı kameralara yansıdı | Video 07.07.2023 | 08:38
Adana’da, polyester fabrikasının yatakhanesinde çıkan yangın korkuttu | Video 01:23
Adana'da, polyester fabrikasının yatakhanesinde çıkan yangın korkuttu | Video 07.07.2023 | 09:03
Diyarbakır’da tandırda yangın; 3 kişi dumandan etkilendi | Video 01:43
Diyarbakır'da tandırda yangın; 3 kişi dumandan etkilendi | Video 07.07.2023 | 09:03
Turist kadına karşı tavırları tartışma yaratmıştı! O gümrük memuruna soruşturma açıldı | Video 01:12
Turist kadına karşı tavırları tartışma yaratmıştı! O gümrük memuruna soruşturma açıldı | Video 07.07.2023 | 08:38
Şanlıurfa’da akaryakıt yüklü tankerde patlama | Video 00:28
Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tankerde patlama | Video 07.07.2023 | 08:38
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı: Babamın hayali gerçek oldu! | Video 02:54
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı: Babamın hayali gerçek oldu! | Video 06.07.2023 | 21:28
Kim Milyoner Olmak İster’de duygusal anlar! | Video 03:25
Kim Milyoner Olmak İster’de duygusal anlar! | Video 06.07.2023 | 21:27
Çiftlik yangını ormana sıçramadan söndürüldü | Video 00:50
Çiftlik yangını ormana sıçramadan söndürüldü | Video 06.07.2023 | 16:40
İkinci el satış yapan iş yerinde yangın paniği | Video 02:22
İkinci el satış yapan iş yerinde yangın paniği | Video 06.07.2023 | 16:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA