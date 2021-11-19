Video Yaşam Çocukların "zil oyunu" kanlı bitti | Video
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Çocukların "zil oyunu" kanlı bitti | Video

19.11.2021 | 10:36

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Adana’da çocukların zile basıp kaçması yüzünden çıkan kavgada 1’i çocuk 2 kişi bıçakla yaralandı. 1’i çocuk iki kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 18 Kasım günü gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki A.Ç., arkadaşlarıyla birlikte sokaktaki evlerin zillerine basarak kaçtı. Ziline basılan Hüseyin Avcı (53), evinin önüne çıkıp bağırarak küfür etti. Sesi duyan A.Ç.'nin babası Ramazan Ç. (38), elindeki bıçakla Avcı'nın üzerine yürüdü. Avcı da evdeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. İki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, A.Ç. ve Hüseyin Avcı bıçaklandı. Kanlar içerisinde evine giren Avcı, yere yığıldı.

Hüseyin Avcı'nın kızı Mediha Avcı'nın durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcı, sağlık ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı. Yaralının ambulansa taşındığı sırada yanında olan kızı Mediha Avcı, elini tutarak, "Yanındayım baba" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İlk olarak özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Avcı, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kavganın ardından evine dönen şüpheli Ramazan Ç. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği, oğlu A.Ç. ise tedavisinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Ramazan Ç.'nin suçlamaları reddettiği, oğlu A.Ç.'nin ise Avcı'yı bıçakladığını öne sürdüğü öğrenildi. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Hüseyin Avcı'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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