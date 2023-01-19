Çocuklarının gözü önünde eşini öldüren katil koca ilk kez hakim karşısına çıktı | Video
Isparta’da iki çocuğunun gözü önünde eşini öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Sanık “herhangi bir kastım yoktu. Kazara vuruldu” dedi.
"KAZARA VURULDU"
Mahkeme savunmasına kendisine söz hakkı verilen Sezer Işık 15 yıllık evli olduklarını ve zaman zaman aile içerisinde yaşanabilen çok şiddetli olmayan tartışmaların yaşandığını dile getirerek " ben dağa traktörle su tankı çıkaracaktım. Eşim ve oğlum Ali Işık benden önce motosikletle önden çıktılar. Yol üzerinde eşim ve 8 yıldır hasım olduğum M.M ile karşı karşıya geldiklerini gördüm. Beni görünce hemen hareket ettiler ve çadıra çıktılar. Eşimin yol kenarında çocukla birlikte durup konuştuklarını görmem üzerine başladı tartışmamız. Ağıla geldiğimizde eşime 'Sen benim küs olduğum adamla ne konuşuyordun' diye sordum bir şey konuşmadık dedi. Oğluma sordum bir şey konuşmadık dedi. Eşim "sen ne demek istiyorsun" deyip üzerime yürüdü. Belimde silah vardı silahı çıkarmamla birlikte silaha yapıştı. Eşim bu defa 'Beni mi vuracaksın? Sen vuramazsın ver ben vurayım kendimi' deyip silahı namlusundan tuttu ve tabancadan şarjör düştü. Şarjörü tekrar yerine taktım ve sonra silah bir anda patladı. Eşimin elinin kanadığını gördüm. Elinden yaralandığını düşündüm. Herhangi bir kastım yoktu, kazara vuruldu. Çocuklarım bağırmaya başlayıp üzerime yürüdüler dayanamadım. Ben kendilerine ambulans çağırmalarını, köye haber vermelerini söyleyip olay yerinden ayrıldım. Benim köyde kimsem yok, eşimin akrabaları kalabalık, bu yüzden bana zarar verebilirler diye gittim. Daha sonra jandarmaya teslim oldum. Eşimin durumunu onlara sorarak öğrendim. Kasten öldürmek istesem bunu çocuklarımın yanında yapmazdım" dedi.
Mahkeme heyeti tabancanın adli emanetten getirilerek ve emniyet tertibatının kolaylıkla açılıp açılmadığının kontrol edilmesini istedi. Getirilen tabancayı başkan önce kendisi inceledi ardından sanık ve müşteki avukatlarına inceletti. Emniyet tertibatının kolay açılmadığı belirlenerek, tutanağa geçirildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olayın tanığı 13 ile 15 yaşlarındaki 2 çocuğun sonraki celseye getirilmelerine karar verip duruşmayı 9 Mart tarihine erteledi.
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