Çocuklarının hareketlerinden şüphelenen çift, kamera kayıtlarıyla şok oldu | Video

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yaşayan Elif ve İsmail Gürbüz çifti, biri 2.5 yaşında diğeri de 11 aylık olan çocukları için bakıcı tuttu. Bir süre sonra çocuklarının davranışlarında değişiklik gözlemleyen çift, eve kamera yerleştirdi. Bir gün sonra kayıtları izleyen Gürbüz çifti, bakıcının çocuklarına uyguladığı şiddeti görünce şok oldu. Gürbüz çifti, soluğu savcılıkta alarak bakıcı hakkında şikayette bulundu. Küçük kızının uyku uyumadığını söyleyen anne Elif Gürbüz, "Çocuklarım büyük bir travma yaşıyor. Onları psikoloğa götürüyorum" dedi. Baba İsmail Gürbüz ise, açıklamasında "Çocuklarımız bizden korkup kaçar olmuştu. O kişiye çok güvenmiştik" ifadelerini kullandı.