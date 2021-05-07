Video Yaşam Çocukluk arkadaşını öldüresiye bıçakladı, hiçbir şey olmamış gibi izledi | Video

Çocukluk arkadaşını öldüresiye bıçakladı, hiçbir şey olmamış gibi izledi | Video

Çocukluk arkadaşını öldüresiye bıçakladı, hiçbir şey olmamış gibi izledi | Video
07.05.2021 | 09:45

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Denizli’de en yakın arkadaşını kendisine küfür ettiği için 3 yerinden bıçaklayan genç, çağırdığı ambulansta arkadaşı tedavi olurken izledi. Elleri kanlı bir şekilde bekleyen genç ekiplerin sıkıştırması sonucu suçunu itiraf ederken, yaralının ise kendini bıçaklayan arkadaşını söylememesi dikkatlerden kaçmadı.

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Olay, Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde dışarıda oturan İmdat Köse ile Süleyman Zeren arasında sözlü tartışma meydana geldi. Zeren arkadaşının kendisine küfür etmesinin ardından eve giderek ekmek bıçağını aldı. Öfkeli bir şekilde olay yerine gelen Zeren, İmdat'ı ense, koltuk altı ve sırtından bıçakladı. Olayın ardından Zeren pişman olarak arkadaşının koluna girip 50 metre aşağıdaki camiye götürdü. İmdat'ın çok fazla kan kaybetmesi sonucu Zeren 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ELLERİ KANLI BİR ŞEKİLDE BEKLERKEN SUÇUNU İTİRAF ETTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri Köse'ye ambulansın içerisinde ilk müdahaleyi yaparak kanını durdurmaya çalışırken, Zeren ise ambulansın yanında elleri kanlı bir şekilde arkadaşının tedavi edilmesini izledi. Ardından olay yerine gelen polis ekiplerine olayı görmediğini ve arkadaşını kanlar içinde bulduğunu söyleyen Zeren, ekiplerin sıkıştırması sonucu suçunu itiraf etti. Polis ekiplerine soğuk kanlı bir şekilde cevap vererek bıçağı attığı bölgeyi gösteren Zeren, üzerinin aranmasını sonucu ekip aracına bindirildi.

KENDİSİNİ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEMEDİ
Sağlık görevlileri İmdat Köse'ye yaptığı müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırırken, İmdat'ın arkadaşının kendisini bıçakladığını söylememesi ise dikkatlerden kaçmadı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ise olayın gerçekleştiği yerde ve bıçakta incelemelerini gerçekleştirdi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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