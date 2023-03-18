Video Yaşam Çok sayıda silah ve mermilerle yakaladılar | Video
Çok sayıda silah ve mermilerle yakaladılar | Video

Çok sayıda silah ve mermilerle yakaladılar | Video

18.03.2023 | 10:22

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir adreste çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındı.

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Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ayvansaray Mahallesi'nde çok sayıda silah olduğunu tespit ettikleri bir depoya baskın düzenledi. A.T. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda yedi ruhsatsız silah ve 53 mermi ele geçirildi. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen A.T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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