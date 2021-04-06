Çok yüksek riskli il Konya’da gazinoda yakalanan 49 kişiye ceza | Video

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasında ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında kırmızı kategoride yer alan Konya’da gazinoda yakalanan 49 kişiye idari para cezası uygulandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan ve daha önce mühürlenen gazinonun faaliyetine devam ettiği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, gazinoya baskın düzenledi.

Yapılan baskında yakalanan 49 kişiye 'sosyal mesafe kuralını uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' maddelerinde idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu Emrah A. ise 'Mühür bozma ve bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranma' maddelerinden gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ruhsatsız gazino ise zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlendi.