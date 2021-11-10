Çöken binanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı | Video

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Malatya’da dün akşama doğru çöken 2 katlı binada arama çalışmaları gece yarısı sonlanırken, enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Olayın yaşandığı cadde belediye ekiplerince temizlenmeye başlanırken, polis ekiplerinin de çevre güvenliği devam ediyor.
Malatya'nın en merkez caddelerinden biri olan İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde dün 16.50'de 2 katlı bir binanın çökmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece 02.00 sıralarında tamamlandı. 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı enkazda çalışmaların tamamlanması ile enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Malatya Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerince moloz yığınları kamyonlarla sabaha kadar taşındı. Sabah saatleri ile birlikte temizlik görevlileri de olayın yaşandığı caddede temizlik çalışması başlattı. Polis ekiplerinin olay yerindeki önlemleri sürerken, araç trafiğine kapalı olan caddede yaya güvenliği de karşı şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanıldı.
Dün gece Malatya'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'da olay yerine gelerek yetkililerden bilgiler almıştı.
Merkez Battalgazi Mahallesi Şifa Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan iki katlı binada izinsiz tadilat yapılması nedeniyle binada çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı. 7 ilden gelen AFAD ekipleri ile birlikte Malatya'da UMKE, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve STK'lardan oluşan toplam 447 personel yaklaşık 9 saatte arama-kurtarma çalışması tamamlandı.