Çökertilen çeteyle ilgili kan donduran detaylar! Zorla düşürtülen bebekleri başkasına ait mezarlara gömmüşler | Video
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Geçtiğimiz günlerde bir suç örgütü ve bu örgüte kaçak silah temin eden çeteye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen ve 41 kişinin yakalandığı operasyonda kan donduran detaylara ulaşıldı. Suç örgütünün, fuhşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara baskıyla düşük yaptırdıkları ve zorla düşürtülen çocukları Esenyurt’ta başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri ortaya çıktı.
ÇETE, 'FUHUŞ' VE 'UYUŞTURUCU' YAPILANMALARI İLE İKİ KOLDAN OLUŞUYOR
Korkutucu bir güç oluşturarak ağlarına düşürdükleri kişileri tehdit eden, yaralama olaylarına karışan, kendi istekleri doğrultusunda hareket etmeyen vatandaşlara gözdağı vermek amacıyla bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakan çeteye yönelik yürütülen operasyonda kan donduran detaylara ulaşıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce çökertilen çetenin, uyuşturucu ve fuhuş yapılanmaları ortaya çıkarıldı. Teknik ve fiziki takipte çetenin 'Uyuşturucu' kısmının liderliğini Memet E., 'Fuhuş' gurubuna ise Aykut Z. adlı bir şüphelinin öncülük ettiği saptandı. Söz konusu çetenin yöneticiliğini ise Erhan U., Recep E. ve Erhan K. isimli şahısların yaptığı ortaya çıkarıldı. Esenyurt ilçesi merkezindeki bir site içerisinde ve çevresinde bulunan işyerlerine baskı kuran çetenin, silah zoru ile insanları korkutup yıldırmaya çalıştıkları, kendilerine karşı çıkan kişileri de silahla yaraladıkları tespit edildi.
KADINLARLA FUHUŞ YAPAN ERKEKLERİN İÇECEKLERİNE İLAÇ ATIP BİLİNÇ KAYBINA NEDEN OLDUKTAN SONRA BANKAMATİKLERE GÖTÜRÜP HESAPLARINI BOŞALTTILAR
Söz konusu çete üyelerinin, bölgelerinde kendilerini "polis" olarak tanıtıp vatandaşı gasp etmek amaçlı kimlik sorgusu ve üst araması yaptıkları, genellikle yabancı uyruklu kadınları "iş bulma" vaadiyle kandırıp yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri ve burada uyuşturucu bağımlısı yapıp daha sonra bu kadınları zorla fuhşa sürükledikleri belirlendi. Ağlarına düşürdükleri kadınlara sosyal medya aracılığıyla fuhuş ağına çektikleri erkek kurbanları, belirtilen yerde tuzağa düşüren suç örgütü üyeleri, bu kişileri gasp ettikleri saptanırken, kadınlar ile fuhuş yapan erkeklerin içeceklerine ilaç atarak bilinç kaybına neden olduktan sonra da zorla bankamatiklere götürerek hesaplarındaki paraları boşalttıkları öğrenildi.
ZORLA DÜŞÜRTÜLEN BEBEKLERİN CENİNLERİNİ BAŞKA KİŞİLERE AİT DOLU MEZARLARA GÖMMÜŞLER
Ayrıca kan donduran bir başka ayrıntıda ise fuhuşa sürüklenen kadınlar arasında gebe kalanlara ise işkence ve baskıyla düşük yaptırdıkları, zorla düşürtülen bebekleri de Esenyurt'ta bulunan ve başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri belirlendi. Söz konusu suçlara örgütlü ve sistemsel olarak aralıksız devam eden silahlı çetenin, uyuşturucu ve fuhuş yapılanmalarının olduğu, uyuşturucu kısmının liderliğini Memet E., 'Fuhuş' gurubuna ise Aykut Z. adlı bir şüphelinin öncülük ettiği saptandı. Söz konusu çetenin yöneticiliğini ise Erhan U., Recep E. ve Erhan K. isimli şahısların yaptığı aktarıldı. Esenyurt ilçesi merkezli bir site içerisinde ve çevresinde bulunan işyerlerine baskı kuran çetenin, silah zoru ile insanları korkutup yıldırmaya çalıştıkları, kendilerine karşı çıkan kişileri de silahla yaralamaktan çekinmedikleri tespit edildi.