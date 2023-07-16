Video Yaşam Çöl sıcaklarıyla baş edemedi, otomobiline ev tipi klima taktırdı | Video
Çöl sıcaklarıyla baş edemedi, otomobiline ev tipi klima taktırdı | Video

Çöl sıcaklarıyla baş edemedi, otomobiline ev tipi klima taktırdı | Video

16.07.2023 | 12:21

Antalya'nın Serik ilçesinde bir sürücü son günlerde yaşanan çöl sıcaklıklarıyla baş edemeyince 1992 model Serçe model otomobiline ev tipi klima taktırdı. Özellikle kırmızı ışıklarda durduğunda vatandaşların "nasıl taktırdın klimayı, kaç paraya mal oldu, memnun musun?" diye sorular sorduklarını belirten İsmail Tosun, lüks arabasıyla takasa girmek isteyenlere de klasik araba sevdiği için olumlu bakmadığını söyledi.

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Antalya'nın Serik ilçesinde son günlerde yaşanan sıcak hava hayatı olumsuz etkilerken, aracında kliması olmayan vatandaşlarda bunaltan sıcaklara karşı farklı çözümler üretiyor. Çandır Mahallesinde yaşayan İsmail Tosun, serçe model aracında klima bulunmadığı için sıcaklara karşı ev tipi klima taktırdı. Hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi açtığı bugünlerde aracına taktırdığı klimayı görenlerin maliyetini ve nasıl taktırdığını sorduğunu anlatan Tosun, " Lüks araba sahipleri takasa girmek istiyor ama kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"20 BİN LİRAYA KLİMALI ARABA ALIP DEĞİŞTİRME ŞANSIMIZ SIFIR"
Otomobiline taktırdığı klimanın aracının durduğu anlarda bile çalıştığını ve bu yüzden yakıt masrafının olmadığını belirten İsmail Tosun, " Günümüz şartlarında araba fiyatları yüksek olduğu için ve buna da bütçemiz yetmediği için biz de böyle bir çözüm bulduk. Karavan tipi klima bulalım dedik. 20 bin liraya klimalı araba alıp değiştirme şansımız sıfır. Antalya'da maalesef hava sıcaklığı 45 dereceleri görüyoruz. Özellikle kırmızı ışıklarda durduğumuzda görenler, "Nasıl taktırdın klimayı, kaç paraya mal oldu, memnun musun?" diye sorular soruyor. Diğer yandan kimisi içine bakıyor, klimayı kontrol ediyor. Lüks arabasıyla takasa girmek isteyenler oluyor. Ben de klasik arabayı sevdiğimi söyleyip kabul etmiyorum. Çok memnunum, şu an araç bana çok tasarruf sağlıyor. Klima aküyle çalıştığı için araç, durmuş vaziyetteyken çalışmasına devam ediyor. Bu sayede gaz ve benzinle çalışmıyor. Akü yoluyla enerjisini verip yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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