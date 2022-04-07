Çöl tozu Türkiye’ye ulaştı: Batman'da her yer çamurla kaplandı | Video

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların peş peşe ‘dikkatli olun’ uyarıları yaptığı çöl tozu Türkiye’ye ulaştı. Batman’da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nem ile birlikte çamura dönüşerek birçok iş yeri ve aracı kapladı.
Suriye üzerinden yurda gelen çöl tozlarının yarın yurdu terk etmesi bekleniyor.