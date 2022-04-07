Çöl tozu Türkiye’ye ulaştı: Batman'da her yer çamurla kaplandı | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların peş peşe ‘dikkatli olun’ uyarıları yaptığı çöl tozu Türkiye’ye ulaştı. Batman’da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nem ile birlikte çamura dönüşerek birçok iş yeri ve aracı kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Batman'da toz taşınımı gece yarısı itibariyle etkili oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerinde toz ve çamur olduğunu görünce oto yıkamacıların yolunu tutu. Aracını yıkamaya getiren vatandaşlardan Cihan Aksoy, gece geç saatlerde önce damlayan yağmur, daha sonra adeta çamur yağışına döndüğünü söyledi. İnanılmaz derecede toprak yağdığını belirten Aksoy, "Bütün araçlar, evler, çiçekler ve bahçeler toz, toprak olmuş. Bitkiler, arılar, hayvanlar zarar gördü. İnşallah en kıza zamanda bir yağmur yağar da tekrar her yeri yıkayarak temizler" dedi. Vatandaşlardan Fırat Güngördü'de, sabah aracının çamur olduğunu görünce oto yıkamaya getirdiğini ifade etti.Suriye üzerinden yurda gelen çöl tozlarının yarın yurdu terk etmesi bekleniyor.