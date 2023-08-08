Video Yaşam Cono'lara şafak baskını böyle görüntülendi | Video
Cono'lara şafak baskını böyle görüntülendi | Video

Cono'lara şafak baskını böyle görüntülendi | Video

08.08.2023 | 15:15

Adana’da “Cono aşireti” olarak bilinen şahısların yaşadığı mahalleye şafak vaktinde 500 polisle baskın yapıldı. Baskın anları dron ile görüntülendi.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Ekipler, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki "Cono aşireti" olarak bilinen şahısların yaşadığı sokaklara şafak vakti baskın yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı giren polis evlerde şahısları bulmak için arama yaptı. Dron destekli operasyonda; haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde 540 sikke, ruhsatsız tabanca ile 3 pompalı tüfek, silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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