Video Yaşam Çöp döküm sahasında çıkan yangın 2,5 saat sonra söndürüldü | Video
Çöp döküm sahasında çıkan yangın 2,5 saat sonra söndürüldü | Video

Çöp döküm sahasında çıkan yangın 2,5 saat sonra söndürüldü | Video

04.08.2023 | 15:35

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çöp döküm sahasında çıkan yangın 2,5 saat sonra söndürüldü.

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Yangın, İzmit Atık Yakma ve Depolama A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp döküm sahasında çıktı. Çöplerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, 2,5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

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