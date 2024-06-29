“Çöp ev” ihbarı üzerine gidilen apartmanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 traktör dolusu çöp çıkarıldı | Video
Konya’nın Beyşehir ilçesinde “çöp ev” ihbarı üzerine 4 katlı bir apartmana gelen belediye ekipleri, binanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 traktör römorku dolusu çöp ve biriktirilen atık malzeme çıkardı.
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