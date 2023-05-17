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Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu: Anne ve baba hakim karşısında | Video

Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu: Anne ve baba hakim karşısında | Video

17.05.2023 | 15:15

Eyüpsultan’da çöp ev olduğu iddia edilen adreste 3 çocuğun çıplak halde bulunmasına ilişkin anne ve baba hakim karşısına çıktı. Baba savunmasında, ‘Hiperaktif oldukları için üzerlerinde bir şey bırakmıyorlardı bu nedenle çıplak dolaşmışlar’’ derken, anne ağlayarak, ‘’En küçük oğlum emiyordu. Acıktığını hissederdim anneyim ben. Göğüslerim sızlıyordu. Çok pişmanım’’ dedi.

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Eyüpsultan'da 25 Ocak 2023'de çöp ev olduğu iddia edilen adreste R.S. (8), E.C.S. (5) ve U.S.'nin (3) çıplak halde bulunmasına ilişkin anne Merve S. ve baba Ahmet S.'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 12.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Merve S. ile Ahmet S., tarafların avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

''EŞİMLE EVDEKİ ÇÖPLER KONUSUNDA TARTIŞTIĞIMIZ DOĞRUDUR, EŞİM YETEMİYORDU''
Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet S., ''Daha önceki hatalarımızdan dolayı evin çöp ev olduğu doğrudur. Olaydan önce eşimle evdeki çöpler konusunda tartıştığımız doğrudur, eşim yetemiyordu. Ondan temizlemesini istemiştim o da 'ben nasıl temizleyeceğim' dedi bu şekilde tartışmıştık. Sonrasında 10 gün kadar gitti, çocuklara ben baktım. Eşimin terk etmesi gibi bir şey yok, daha sonra geldi. Ben de 3 çocuğu alıp gitmesini, evi kendimin temizleyeceğimi söyledim ancak 12 saatten fazla çalıştığım için zaman bulamadım, evi temizleyemedim'' dedi.

''HİPERAKTİF OLDUKLARI İÇİN ÜZERLERİNDE BİR ŞEY BIRAKMIYORLARDI. BU NEDENLE ÇIPLAK DOLAŞMIŞLAR''
Olay günü eşinin de evde olduğunu belirterek savunmasına devam eden sanık Ahmet S., ''Ben sabah çocuklara yumurta da yapmıştım. İşten geldiğimde ise eşim temizlik malzemesi almak için dışarı gitmişti. Bu sırada polis gelmiş. Çocuklar hiperaktif çocuklardı. Hiperaktif oldukları için üzerlerinde bir şey bırakmıyorlardı. Bu nedenle çıplak dolaşmışlar, aslında kıyafetleri vardı fakat biz o kıyafetleri atmıştık, bir kısmını da atacaktık çünkü hepsi kirlenmişti. Evde çöp vardı evet fakat evde dışkı olduğu yönündeki tanımı kabul etmiyorum, çocuklara bizzat ben tuvalet eğitimi verdim. Nihayetinde evi temizleyecektim. Çocukları kesinlikle terk etmedim'' şeklinde konuştu.

''SUYU KAPATTILAR TEMİZLİK YAPAMADIM''
Sanık Merve S. ise bu olayın herhangi savunması olmayacağını bildiğini söyleyerek, ''Komşularımın şikayetlerini asla kabul etmiyorum. Evi sık sık temizlerim normalde ama borular tıkandı. Su sızıntısı aşağıya kadar gitmiş, aşağıdaki komşumuzu elektrik çarpmış bu yüzden suyu kapattılar temizlik yapamadım. Eşimle de bu yüzden tartıştım. Bu çocuklar sürekli üstlerini çıkaran çocuklar zaten. Çocuklara temizlik eğitimi veriyorduk fakat kıyafetlerini kirlettiklerinden yetemedik. Kamerada sadece sabit kirli olanlar çöpler görünmüş. Bazanın altında kıyafetler vardı mesela. Biz bu şekilde hataya düştük, pişmanım'' dedi.

DURUŞMA SIRASINDA AĞLADI
Sanık Merve S. savunmasına devam ettiği sırada gözyaşlarını tutamayarak, ''En küçük oğlum emiyordu. Acıktığını hissederdim anneyim ben, göğüslerim sızlıyordu. Bu saatten sonra bu olayın bir daha tekrarlanmayacağına söz veriyorum. Her gün evladımın kundağını kokluyorum. Çocukları anne babanın terk ettiği yalnız çocuklar olarak göstermişler her yerde. Çok pişmanım'' ifadelerini kullandı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, çocukların görüntülerinin izleneceğini söyleyerek mahkemeden duruşmanın kapalı yapılması talep etti.

Mahkeme, kamera kayıtlarında mağdur çocukların çıplak görüntüleri bulunduğundan görüntü izleme sırasında duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi ve izleyiciler dışarı çıkarıldı. Görüntüler izlendikten sonra izleyiciler yeniden içeri alındı. Daha sonra Cumhuriyet Savcısı, mağdur çocuklar hakkında sosyal inceleme raporunun aldırılmasını talep etti.

ADLİ KONTROLLERİ KALDIRILDI
Ara kararını açıklayan mahkeme, sosyal inceleme raporu aldırılmasına ve çocukların kaldığı kuruma yazı yazılarak çocukların sağlık ve gelişim durumuna ilişkin rapor alınmasına karar verdi. Ayrıca, sanıkların savunmasının alınmış olması gerekçesiyle haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da hükmeden heyet duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli anne Merve S. ile şüpheli baba Ahmet S.'nin 'terk etme' suçundan 3'er aydan 2'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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