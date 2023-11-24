Video Yaşam Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne ve babanın cezası belli oldu | Video
Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne ve babanın cezası belli oldu | Video

Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne ve babanın cezası belli oldu | Video

24.11.2023 | 13:30

Eyüpsultan’da çöp ev olduğu iddia edilen adreste 3 çocuğun çıplak halde bulunmasına ilişkin anne ve babanın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıkların kendilerini idare edemeyecek çocuklara karşı koruma ve gözetim yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek ‘terk etme’ suçundan 1’er yıl 15’er gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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Eyüpsultan'da 25 Ocak 2023'de çöp ev olduğu iddia edilen adreste R.S. (8), E.C.S. (5) ve U.S.'nin (3) çıplak halde bulunmasına ilişkin anne Merve S. ve baba Ahmet S.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 12.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ahmet S. ile Merve S. avukatlarıyla hazır bulundu. Duruşmaya müşteki avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Duruşmada müşteki avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıkların cezalandırılmalarını talep ettiler. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.

''HİÇBİR ŞEKİLDE EVLATLARIMDAN VAZGEÇMİYORUM''
Sanık Merve S. savunmasında, ''Ben hiçbir şekilde evlatlarımdan vazgeçmiyorum. Evet, bir hataya düştük ancak ben evlatlarımı istiyorum. Pişmanım'' ifadelerini kullandı.

1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR
Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ahmet S. ile Merve S.'nin, kendilerini idare edemeyecek çocuklara karşı koruma ve gözetim yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek 'terk etme' suçundan 1'er yıl 15'er gün hapis cezasına çarptırılmasına ve haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli anne Merve S. ile şüpheli baba Ahmet S.'nin 'terk etme' suçundan 3'er aydan 2'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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