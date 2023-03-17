Video Yaşam Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne ve babaya 2'şer yıla kadar hapis talebi | Video
Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne ve babaya 2'şer yıla kadar hapis talebi | Video

Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu! Anne ve babaya 2'şer yıla kadar hapis talebi | Video

17.03.2023 | 14:12

Eyüpsultan’da çöp ev olduğu iddia edilen adreste 3 çocuğun çıplak halde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli anne ve babanın ‘terk etme’ suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Eyüpsultan'da 25 Ocak 2023'de çöp ev olduğu iddia edilen adreste R.S. (8), E.C.S. (5) ve U.S.'nin (3) çıplak halde bulunmasına ilişkin anne Merve S. ve baba Ahmet S.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 20 Ocak'ta Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ihbar yapıldığı ve soruşturmaya başlanıldığı anlatıldı.

ÜZERLERİNDE KIYAFET OLARAK HİÇBİR ŞEY BULUNMADIĞI KAYDEDİLDİ
Hazırlanan iddianamede, olay günü çocukların bulunduğu eve görevlilerce gidildiği, orada mağdur çocuk R.S. ile karşılaşıldığı, kardeşleri E.C. ve U.S'nin üzerlerinde kıyafet olarak hiçbir şey bulunmadığı ve çıplak halde olduklarının görüldüğü kaydedildi. İddianamede, evde herhangi bir yetişkin birisinin olup olmadığı sorulduğunda, evde kardeşler dışında kimsenin bulunmadığını ve babanın ara sıra yemek vermek için eve uğradığını beyan ettiği anlatılırken, annenin ve babanın çok yoğun bir şekilde çalıştığını bu sebeple evde bulunamadıklarını ısrarlı bir şekilde ifade ettiği belirtildi.

KAPIYA GELİNDİĞİNDE ÖZELLİKLE İÇERİYİ GÖSTERMEMEK İÇİN ÇABA SARF ETTİKLERİ AKTARILDI
Evin girişinden itibaren bütün evin ağır bir şekilde çöp ve tuvalet koktuğunun aktarıldığı iddianamede, evin bütün odalarının içerisinde çöp ve artıkların yığın halinde bulunduğu, evin tavan ve çevresinde yüzlerce sayıda sineğin kümelendiği görülmüş, çocuklara neden kıyafet giymedikleri sorulduğunda kıyafetlerinin olmadığını söyledikleri kaydedildi. Bu sırada alt katta oturduğunu beyan eden şahsın, çocukların annelerinin 25 gündür eve gelmediğini, babalarının ise çocuklarıyla ilgilendiğini ve yemek vermek için sıkça uğradığını beyan ettiği belirtildi. Ayrıca, kapıya geldiğindeyse çocukların ve anne-babanın evdeyken kapıyı özellikle içeriyi göstermemek için çaba göstererek açtıklarını beyan ettiği de aktarıldı.

SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMALARINA İTİBAR EDİLMEDİ
Daha sonra çocukların sağlık durumlarının kontrol edilmesi amacıyla sağlık ekiplerinin adrese çağırıldığının ve ambulansla hastaneye götürüldüğünün anlatıldığı iddianamede, şüpheli anne ve babanın ise savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri, suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına ise itibar edilmediği belirtildi. İddianamede, şüphelilerin yaşları ve fiziksel gelişimleri itibariyle kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan mağdur çocukları bakımsız çöp ve artıklarla dolu evde kıyafetleri dahi olmaksızın kendi hallerine terk ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri kaydedildi.

2'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ
Hazırlanan iddianamede şüpheli anne Merve S. ile şüpheli baba Ahmet S.'nin 'terk etme' suçundan 3'er aydan 2'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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