Video Yaşam Çöp konteynerine atılan çuvaldan 6 köpek yavrusu çıktı | Video
Çöp konteynerine atılan çuvaldan 6 köpek yavrusu çıktı | Video

Çöp konteynerine atılan çuvaldan 6 köpek yavrusu çıktı | Video

17.05.2024 | 09:05

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çöp konteynerinin içine atılan çuvalın içerisinden 6 yavru köpek çıktı. Konteynerin yanından geçen öğrencilerin fark ettiği köpekler bir hayvansever tarafından alınarak, kontrolleri ve bakımı yapılmak üzere veterinere bırakıldı.

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Olay önceki gün akşam saat 19.00 sıralarında yaşandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencileri Ayşegül Oktay ve Sudenaz Vural, okul çıkışında eve gitmek üzere yürürken, yol kenarında bulunan çöp konteynerinden bir ses duydular. Duyarlı öğrenciler sese kulak vererek, konteynerin içine baktılar. Sesin çöpteki ağzı açık çuval ve yanındaki poşetten geldiğini fark eden gençler, gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Üzerinde kan lekesi bulunan çuval ve yanındaki poşette 6 köpek yavrusu olduğunu gören gençler, hemen hayvanları çöpten çıkardı. Ne yapacaklarını bilemeyen öğrenciler, okul temsilcisi ve bir hayvansever olan Mete Üründü'yü arayıp, yardım istedi. Olay yerine eşi Müşerref Üründü ile birlikte gelen Mete Üründü, yeni doğmuş ve hala üzerinde kan olan yavruları alarak, özel bir veteriner kliniğine götürdü. Yavrular klinikte tedavi edilip, bakıma alınırken, sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Yavruların tedavisini yaptıran Mete Üründü, "Arkadaşlarımız yolda yürürken, konteynerden ses duymuşlar. Konteynere baktıklarında, çuval içerisinde köpek yavrularını görmüşler. Yavruları çuvaldan çıkararak beni aradılar. Ben de eşim Müşerref Üründü ile beraber olay yerine geldim. Yavrular çok küçüktü ve üzerleri hala kanlıydı. Hemen onları özel bir kliniğe götürdüm. Tedavileri yapıldı, şu anda kontrol altındalar ve sağlıkları çok iyi. Bu bir katliamdır, lütfen duyarsız kalmayalım. Bu hayvan dostlarımıza yardımcı olalım. Bakamayacak durumdaysanız, bunu Alaşehir Belediyesine götürüp, ya da telefon ederek yardım isteyebilirsiniz. Bu konuda duyarlı olalım, hayvanı sevmeyen hiç kimseyi sevmez" dedi.

Yavruları bulan öğrencilerden Ayşegül Oktay ise "Arkadaşımla büfeye gitmiştik. Yol kenarında bulunan çöp konteynerinden çocuk sesine benzer bir ses duyduk, hemen çöpe baktık. Çuvalda kımıldayan köpek yavruları vardı. Hemen çuvalı alıp, içindeki yavruları çıkardık ama konteynerden hala ses geliyordu. Tekrar baktık, poşet içerinse konulmuş 2 tane daha yavru varmış, onları da çıkardık. Ne yapacağımızı bilemedik. Okul temsilcimiz Mete Üründü'yü aradık, yardım istedik. O da sağ olsun, gelip yavrulara sahip çıktı" dedi.
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