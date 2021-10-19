Video Yaşam Çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakanlar yakalandı | Video
Çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakanlar yakalandı | Video

Çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakanlar yakalandı | Video

19.10.2021 | 13:16

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Konya'da çöp konteynerine el yapımı patlayıcı bırakan 3 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, dinamit orijinli küçük etkili patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığı anlaşıldı.

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde geri dönüşüm atığı topladığı sırada patlama meydana geldi. Olayda çevredeki bir evin camı ve birkaç araç küçük çaplı zarar gördü. Konteynerde bulunan ikinci patlayıcı ise olay yerinde çalışma yapan uzman ekiplerce imha edildi.

PATLAYICININ DERE VE GÖLLERDE BALIK AVLAMAK İÇİN HAZIRLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera ve diğer incelemelerde şahısların olay yerine gelerek el yapımı patlayıcıları çöp konteynerine bıraktığı tespit edildi. Olayda kullanılan beyaz renkli aracın plaka tespiti için yaklaşık aynı aracın benzeri olabilecek 75 araç üzerinde çalışma yapıldı. Yapılan incelemede ve gözaltına alınan şahısların alınan ifadesinde, balıkçılık için kullanılan dinamit orjinli küçük etkili patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığı, şahısların bu düzeneği daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişiden satın aldığı anlaşıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI
Yapılan çalışmalar sonunda "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Tefecilik", "Yağma", "Kasten yaralama" ve daha birçok suçtan kayıtları bulunan E.E., S.P. ve E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet balistik yelek ve dijital materyal ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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