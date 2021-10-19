Video Yaşam Çöp konteynırında infilak eden EYP ile ilgili şok gelişme: ‘Patlayıcıyı balık avlamak için hazırlamışlar’
Çöp konteynırında infilak eden EYP ile ilgili şok gelişme: ‘Patlayıcıyı balık avlamak için hazırlamışlar’

Çöp konteynırında infilak eden EYP ile ilgili şok gelişme: ‘Patlayıcıyı balık avlamak için hazırlamışlar’

19.10.2021 | 11:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türkiye’nin konuştuğu hala acıya dayanamadı: Yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti! 03:02
Türkiye'nin konuştuğu hala acıya dayanamadı: Yeğeni Eymen Kara'yı ezmişti! 19.10.2021 | 12:45
Skuterde 4 kişinin tehlikeli yolculuğu! 00:10
Skuterde 4 kişinin tehlikeli yolculuğu! 19.10.2021 | 12:44
Çöp konteynırında infilak eden EYP ile ilgili şok gelişme: ‘Patlayıcıyı balık avlamak için hazırlamışlar’ 00:21
Çöp konteynırında infilak eden EYP ile ilgili şok gelişme: ‘Patlayıcıyı balık avlamak için hazırlamışlar’ 19.10.2021 | 11:35
El freni çekilmediği için hareket eden aracı durdurup, olası faciayı önledi 01:59
El freni çekilmediği için hareket eden aracı durdurup, olası faciayı önledi 19.10.2021 | 11:18
Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne büründü 06:40
Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne büründü 19.10.2021 | 10:54
Yol kenarındaki çukura motosikletiyle birlikte düşerek yaralandı 01:06
Yol kenarındaki çukura motosikletiyle birlikte düşerek yaralandı 19.10.2021 | 10:51
Sanatçı Erdal Erdoğan’a uçan tekmeli saldırı anı kamerada! 00:36
Sanatçı Erdal Erdoğan'a uçan tekmeli saldırı anı kamerada! 19.10.2021 | 10:53
Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler 01:02
Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler 19.10.2021 | 10:41
SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt’un ’alıkonulduğu’ iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı 00:19
SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı 19.10.2021 | 10:42
Sivas kangallarını Bursa’da yetiştirip yavrularını 7 bin liradan satıyor | Video 05:06
Sivas kangallarını Bursa'da yetiştirip yavrularını 7 bin liradan satıyor | Video 19.10.2021 | 10:15
Müge Anlı Son Bölüm 19 Ekim 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Cesedi tuvalette... Müge Anlı’daki cinayet itirafında son dakika 14:07
Müge Anlı Son Bölüm 19 Ekim 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Cesedi tuvalette... Müge Anlı'daki cinayet itirafında son dakika 19.10.2021 | 10:25
İstanbul’da araç içerisinde şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu | Video 04:06
İstanbul’da araç içerisinde şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu | Video 19.10.2021 | 10:15
Milyon dolarlık yatlar ardı ardına yanaştı, bakan bir daha baktı 03:40
Milyon dolarlık yatlar ardı ardına yanaştı, bakan bir daha baktı 19.10.2021 | 10:10
Kerpe Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 01:12
Kerpe Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 19.10.2021 | 10:12
Beşiktaş’ta hareketli anlar! Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı | Video 04:11
Beşiktaş’ta hareketli anlar! Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı | Video 19.10.2021 | 09:58
Avcılar’da yolunu kestiği araçtakilerden dayak yedi 01:26
Avcılar'da yolunu kestiği araçtakilerden dayak yedi 19.10.2021 | 09:49
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi 02:54
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi 19.10.2021 | 09:40
Kırıkkale’de tır şarampole düştü: 1 yaralı | Video 01:39
Kırıkkale'de tır şarampole düştü: 1 yaralı | Video 19.10.2021 | 09:37
Akdeniz’de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya’da şiddetli hissedildi | Video 01:22
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi | Video 19.10.2021 | 09:24
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler... 00:55
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler... 19.10.2021 | 09:02

Konya’nın Karatay ilçesinde 4 gün önce çöp konteynırına konulan el yapımı patlayıcının infilak ettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin patlayıcı düzeneğini trafik kazasında hayatını kaybeden bir arkadaşlarından aldıklarını, göl ve derelerde balık avlama için hazırladıklarını, ancak daha sonra kullanmayacaklarını düşünüp çöpe attıklarını söyledikleri öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Kalendarhane Mahallesi Bolay sokak üzerinde bulunan Cemil Keleşoğlu İlköğretim okulu önünde bulunan çöp konteynırında geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen patlama ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda güvenlik kamerası ve 75 araç üzerinde yapılan incelemede 3 kişinin konteynıra gelerek patlayıcıyı attığı tespit edildi.

Pazar günü sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda E.E., E.E. ve A.P. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan 1 adet ruhsatsız av tüfek, 1 adet balistik yelek ve dijital materyallere el konuldu.

'BALIK AVLAMAK İÇİN HAZIRLANMIŞ'

Şüpheliler ifadelerinde balıkçılık için kullanılan dinamit orjinli küçük etkili patlayıcının dere ve göllerde balık avlamak için hazırlandığını, bu düzeneği de daha önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişiden satın aldıklarını, kullanmayacaklarını ve bu nedenle çöpe attıklarını söyledikleri öğrenildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, yağma, kasten yaralama ve daha birçok suçtan kayıtları bulunduğu belirtilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA