Video Yaşam Çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan dilenciler böyle yakalandı | Video
Çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan dilenciler böyle yakalandı | Video

Çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan dilenciler böyle yakalandı | Video

14.09.2022 | 10:25

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Karaköy'de çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan yabancı uyruklu dilenci kadınlar operasyonla yakalandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişiye işlem yapılırken, bir dilencinin pişkin halleri pes dedirtti.

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Çeşitli yollarla insanları kandırıp para toplayan dilenciler bu kez, dün öğle saatlerinde, kentin önemli yerlerinden biri olan Karaköy'de ortaya çıktı. Farklı yerlerdeki çöp konteynerlerinin yanında bekleyen yabancı uyruklu kadın dilenciler yanlarında getirdikleri yiyecek dolu poşetleri açarak içindekileri yemeye başladı. Bu kadınların, yemekleri çöpten çıkarmış gibi gösterip duygu sömürüsü yaptıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri görüldü.

DİLENCİLER OPERASYONLA SUÇÜSTÜNDE YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre, hem emniyete hem de zabıtaya konu ile ilgili çok sayıda ihbar geldi. İhbarı alan Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü Huzur Ekibi ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek dilencilerin bulunduğu yere geldi. Ekipler geldiğinde de dilenmeye devam eden dilenciler suçüstünde yakalanarak araçlara bindirildi. Aralarında çocukların da bulunduğu görülen toplam 12 kişi işlemleri yapılmak üzere Kasımpaşa'daki Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Bu kişilere 277'şer TL idari ceza uygulanırken, dilenerek topladıkları paralara tutanak tutularak el konuldu.

DİLENCİ KADININ PİŞKİNLİĞİ PES DEDİRTTİ
Öte yandan, operasyonla suçüstünde yakalanan dilencilerden birinden itiraf niteliğinde bir tepki geldi. Dilenci kadın, çekim yapan basın mensubunun, "Neden duygu sömürüsü yapıyorsunuz?" sorusuna, "Sana ne" şeklinde cevap vererek hayrete düşürdü. Dilenci kadının bu pişkinliği pes dedirtti.
Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi Zabıta Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, dilencilere yönelik operasyonların artarak devam edeceği öğrenildi.

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