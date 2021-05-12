Video Yaşam Çorapta sakladığı altın ve paraları dolandırıcıya verdi | Video

Çorapta sakladığı altın ve paraları dolandırıcıya verdi | Video

Çorapta sakladığı altın ve paraları dolandırıcıya verdi | Video
12.05.2021 | 11:46

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Meryem Akça, telefon dolandırıcılarına yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın ve parasını kaptırdı. Polisin çalışması sonrası olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Altın ve paraları yıllarca kapıcılık yaparak biriktirdiğini ağlayarak anlatan Meryem Akça, "Eve gelen kişiye çorapta sakladığım para ve altınları verdim. Sonra dolandırıldığımızı anladım. Yıllarca çalışıp biriktirdim. Cezalarını bulsunlar" dedi.

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Atalar Mahallesi'ndeki bir apartmanda kapıcı Meryem Akça'yı geçen 3 Mayıs'ta telefonla arayan bir kişi, kendini polis olarak tanıttı. Gerçekleşen bir kuyumcu soygunuyla ilgili soruşturma yürüttüklerini söyleyen telefondaki şüpheli, Meryem Akça'yı eşi Ahmet Akça'nın bu olayla ilgili gözaltına alındığını, kendisi hakkında da gözaltı işlemi uygulanacağını söyleyerek korkuttu. Ardından telefondaki şüpheli, arama yapacaklarını bu nedenle evde altın ve para olup olmadığını sordu. Korkan Meryem Akça, kısa süre sonra eve gelen dolandırıcıya yıllarca çalışıp biriktirdiği ve çorabın içinde sakladığı yaklaşık 100 bin lira değerinde altın ve paraları elleriyle teslim etti. Para ve altınları alan kişi, evden ayrıldıktan bir süre sonra Akça, eşinin eve gelip, camiye namaza gittiğini söylemesiyle dolandırıldığını anladı. Akça çiftinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eve parayı almaya gelen H.İ. (35) ile ona yardım eden A.A. ve E.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yaşlı çiftin altın ve paraları ise şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunarak, Meryem Akça'ya telim edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden H.İ. tutuklanırken, diğer iki zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Altın ve paraları yılarca kapıcılık yaparak biriktirdiğini ağlayarak anlatan Meryem Akça, "Telefonla arayıp, eşimin gözaltına alındığını söylediler. Evde arama yapacaklarını söyleyince inandım. Eve gelen kişiye çorapta sakladığım para ve altınları verdim. Eşim eve gelince gözaltına alınmadığını, camiye gittiğini söyledi. Sonra dolandırıldığımızı anladım. Yıllarca çalışıp biriktirdim. Cezalarını bulsunlar" dedi.

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