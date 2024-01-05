Çorlu'da bıçaklı kavga! Ağabeyini sokak ortasında 6 yerinden bıçakladı | Video 05.01.2024 | 10:50 Olay, Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzeri bankalar mevkiinde meydana geldi. Aile içi yaşanan kavganın ardından öfkelenen A.O., sokak üzerinde karşılaştığı ağabeyi F.O.’ya saldırdı. Göğüs bölgesine gelen 6 bıçak darbesiyle yere yığılan F.O., vatandaşların yardımıyla kahvehaneye götürüldü. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Olay yerine gelen asayiş ekipleri, kaçan saldırganı ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonrası, saldırıdan yarım saat içinde yakaladı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.