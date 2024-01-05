Çorlu'da bıçaklı kavga! Ağabeyini sokak ortasında 6 yerinden bıçakladı | Video
Olay, Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzeri bankalar mevkiinde meydana geldi. Aile içi yaşanan kavganın ardından öfkelenen A.O., sokak üzerinde karşılaştığı ağabeyi F.O.’ya saldırdı. Göğüs bölgesine gelen 6 bıçak darbesiyle yere yığılan F.O., vatandaşların yardımıyla kahvehaneye götürüldü. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
YARIM SAATLİK KOVALAMACA ARA SOKAKLARDA BİTTİ
Olay yerine gelen asayiş ekipleri, kaçan saldırganı ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonrası, saldırıdan yarım saat içinde yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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