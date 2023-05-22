Çorlu’da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı | Video
Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Orhan A. ve 5 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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