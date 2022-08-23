Çorlu'da kamyon kasasından düşen şoför yaralandı

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OTOMATİK OYNAT
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Tekirdağ Çorlu’da yük bindirme esnasında dengesini kaybederek kamyon kasasından düşen şoför yaralandı.
Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.