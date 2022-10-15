Video Yaşam Çorlu’da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı | Video
Çorlu’da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı | Video

Çorlu’da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı | Video

15.10.2022 | 12:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İETT otobüsünde kalp krizi geçirdi! Şoförün çabası, yolcuyu kurtarmaya yetmedi | Video 05:19
İETT otobüsünde kalp krizi geçirdi! Şoförün çabası, yolcuyu kurtarmaya yetmedi | Video 15.10.2022 | 12:49
İzmir’de JASAT, 11 firariyi yakaladı | Video 00:34
İzmir'de JASAT, 11 firariyi yakaladı | Video 15.10.2022 | 12:49
Gaziantep’te 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi | Video 00:58
Gaziantep'te 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi | Video 15.10.2022 | 12:48
Çorlu’da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı | Video 00:31
Çorlu’da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı | Video 15.10.2022 | 12:49
SON DAKİKA: Bartın Amasra maden ocağı patlaması öncesi işçilerin son görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 02:01
SON DAKİKA: Bartın Amasra maden ocağı patlaması öncesi işçilerin son görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 15.10.2022 | 11:33
Bartın Amasra maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül’ün eşi açıklama yaptı | Video 01:05
Bartın Amasra maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül'ün eşi açıklama yaptı | Video 15.10.2022 | 11:19
Bartın’daki faciada babasının kurtarılmasını bekleyen gençten yürek yakan sözler: Ben bu acıya dayanamam! | Video 00:26
Bartın'daki faciada babasının kurtarılmasını bekleyen gençten yürek yakan sözler: "Ben bu acıya dayanamam!" | Video 15.10.2022 | 11:02
Bartın’da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi | Video 04:07
Bartın’da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi | Video 15.10.2022 | 10:46
Bartın Amasra’daki faciadan dakikalarla kurtuldu! O anları anlattı: Dünya karardı, 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım | Video 03:41
Bartın Amasra'daki faciadan dakikalarla kurtuldu! O anları anlattı: "Dünya karardı, 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım" | Video 15.10.2022 | 10:27
Bartın’da kömür madeninde patlama! Devlet mahsur kalan işçilerin kurtarılması için tüm imkanlarıyla seferber oldu | Video 01:49
Bartın'da kömür madeninde patlama! Devlet mahsur kalan işçilerin kurtarılması için tüm imkanlarıyla seferber oldu | Video 15.10.2022 | 10:14
Son Dakika: Bartın maden faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi! İşte olay yerinden A Haber kamerasına yansıyan görüntüler | Video 03:38
Son Dakika: Bartın maden faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi! İşte olay yerinden A Haber kamerasına yansıyan görüntüler | Video 15.10.2022 | 10:03
Bursa’da şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu | Video 02:34
Bursa'da şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu | Video 15.10.2022 | 09:25
Elazığ’da vahşet! Kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezinin yanına attı | Video 02:08
Elazığ’da vahşet! Kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezinin yanına attı | Video 15.10.2022 | 09:24
Bartın maden ocağında patlama meydana gelmişti! Peki işçilerin kullandığı çip nasıl kullanılıyor, neden önemli? | Video 06:29
Bartın maden ocağında patlama meydana gelmişti! Peki işçilerin kullandığı çip nasıl kullanılıyor, neden önemli? | Video 15.10.2022 | 09:40
Bartın’daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video 03:07
Bartın'daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video 15.10.2022 | 09:14
Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 00:34
Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 15.10.2022 | 09:14
28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 01:54
28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 15.10.2022 | 09:14
Silopi’de akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 02:11
Silopi’de akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 15.10.2022 | 01:39
Şişli Hamidiye Etfal’de 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada- Saldırgan tutuklandı! | Video 00:49
Şişli Hamidiye Etfal'de 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada- Saldırgan tutuklandı! | Video 14.10.2022 | 18:59
Yüksekova’da dağlar toz bulutunda kayboldu | Video 02:46
Yüksekova’da dağlar toz bulutunda kayboldu | Video 14.10.2022 | 18:26

Tekirdağ Çorlu’da yapılan uyuşturucu operasyonunda koltuk ve çekyat altına gizlenmiş 1,5 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ile bini aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde bulunan bir ikamete düzenledikleri operasyon sonucunda çekyat ve koltuğun altına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

BİNLERCE EXTACY HAP ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda yapılan aramalarda şeffaf poşetlerde 1 kg 521 gram uyuşturucu maddelerden Skunk maddesi, 1530 adet Extacy hap, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili Y.S isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA