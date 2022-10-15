Çorlu’da koltuk ve çekyatın altından 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde çıktı | Video
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Tekirdağ Çorlu’da yapılan uyuşturucu operasyonunda koltuk ve çekyat altına gizlenmiş 1,5 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ile bini aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs yakalandı.
BİNLERCE EXTACY HAP ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda yapılan aramalarda şeffaf poşetlerde 1 kg 521 gram uyuşturucu maddelerden Skunk maddesi, 1530 adet Extacy hap, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili Y.S isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.