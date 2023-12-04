Çorum polisinden "teleskop" operasyonu: Gözaltına alınan 9 kişi adliyede | Video
Çorum polisinin düzenlediği "teleskop" operasyonunda inşaatlardan malzeme çalan ve çalınan malzemeleri satın alan 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.
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