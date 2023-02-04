Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem | Video

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 09.03'te merkez üssü Çorum'un Laçin ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 12,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.