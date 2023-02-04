Video Yaşam Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem | Video
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem | Video

Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem | Video

04.02.2023 | 10:19

ÇORUM'un Laçin ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 09.03'te merkez üssü Çorum'un Laçin ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 12,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.

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