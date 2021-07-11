Video Yaşam Çorum'da 4.2 büyüklüğündeki deprem kameraya yansıdı | Video

Çorum'da 4.2 büyüklüğündeki deprem kameraya yansıdı | Video

Çorum'da 4.2 büyüklüğündeki deprem kameraya yansıdı | Video
11.07.2021 | 08:44

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çorum'da merkez üssü Sungurlu ilçesi olan deprem saat 00.53'de meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, 4,2 şiddetindeki deprem yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 4.2 şiddetinden yaklaşık 20 dakika sonra ilçede bu kez 3.2 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi. Sungurlu'nun yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen deprem ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İlçede büyük bir paniğe neden olan deprem anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde deprem sırasında büyük bir gürültü duyulurken, bina içerisindeki saksılar oynuyor. Öte yandan depremin ardın korkuya kapılan vatandaşlar sokağa indi. Bazı vatandaşların okul bahçelerine sığındığı görüldü.

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