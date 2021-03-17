Video Yaşam Çorum’da 6'ncı kez maskesiz yakalanan kişiden ilginç savunma: Takmayı unutmuşum hacı abi! | Video

Çorum’da 6'ncı kez maskesiz yakalanan kişiden ilginç savunma: Takmayı unutmuşum hacı abi! | Video

Çorum’da 6'ncı kez maskesiz yakalanan kişiden ilginç savunma: Takmayı unutmuşum hacı abi! | Video
17.03.2021 | 20:24

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Çorum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki denetimde, daha önce 5 kez maskesiz yakalandığı anlaşılan kişiye cezai işlem uygulandı.

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