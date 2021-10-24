Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Sokakta tek başına yürüyen kadına kapkaç anı kamerada | Video 24.10.2021 | 14:59
00:18
Fatih’te arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti 24.10.2021 | 14:48
00:27
Çorum’da bıçaklı kavga:1 yaralı | Video 24.10.2021 | 14:50
05:36
7 kişilik aile, 2,5 aydır boş araziye kurdukları çadırda yaşıyor 24.10.2021 | 14:28
01:31
01:13
01:43
Nemrut Krater Gölü'nden mest eden görüntüler | Video 24.10.2021 | 13:52
06:01
06:21
Uluslararası öğrenciler, yufka açıp gözleme pişirdi 24.10.2021 | 14:05
03:11
Nakliyeciler ve yakınlarının bıçaklı kavgasında 4 yaralı | Video 24.10.2021 | 13:24
07:20
Bill Gates Bodrum Kalesini gezdi | Video 24.10.2021 | 13:04
00:17
05:56
İntihar ettiği öne sürülen kadının kızından iddia: Annemi babam öldürdü! 24.10.2021 | 12:30
00:48
Sarıyer'de trafik kazası: PÖH aracıyla otomobil çarpıştı 24.10.2021 | 12:54
01:45
Siverek’te feci kazada: 3’ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti 24.10.2021 | 12:41
00:43
Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... 24.10.2021 | 12:41
00:58
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı 24.10.2021 | 12:05
04:25
Deve kuşu yumurtası mezata çıktı, almak için kıyasıya yarıştılar 24.10.2021 | 11:56
03:18
Kızkalesi’nde sonbaharda deniz keyfi 24.10.2021 | 11:52
00:17
Dünya paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu | Video 24.10.2021 | 11:50
Çorum' da gece saatlerinde meydana gelen kavgada, bıçaklanan Azerbaycan uyruklu şahıs yaralandı.
Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan Kadeş Barış Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kavga sırasında Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen Yusifov U. bıçak darbesiyle yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusifov U., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden kaçtığı belirlenen 2 şüpheli şahısın yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.