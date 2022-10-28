Çorum'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda, çatışma bölgelerinde faaliyetlerde bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilerin il merkezinde ikamet ettikleri adreslere düzenlenen planlı operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Terörlü Mücadele ekiplerinin şafak vaktinde düzenlenen operasyon, polis kamerasına böyle yansıdı.