Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren TIR şoförü hayatını kaybetti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
Fatih’te 3 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video 22.12.2022 | 08:43
01:11
01:37
Bir anda alev alan LPG'li otomobilden böyle kaçıştılar | Video 22.12.2022 | 09:00
01:03
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydı | Video 22.12.2022 | 08:42
01:03
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydı | Video 22.12.2022 | 09:00
01:09
Kar beklerken dut ağacı meyve vermeye başladı | Video 21.12.2022 | 19:36
04:47
07:26
00:29
03:51
Kuyumculara sahte zincir satan şüpheli son işinde yakayı ele verdi | Video 21.12.2022 | 16:29
05:10
02:02
Otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar kamerada | Video 21.12.2022 | 14:16
01:39
01:10
Beşiktaş'ta gürültü tartışması 6 kişi gözaltına alındı | Video 21.12.2022 | 14:15
03:44
01:49
Doktorun arabasını çaldı gezerken yakalandı | Video 21.12.2022 | 12:24
03:48
Çöp kamyonun altında kalan kadının inanılmaz kurtuluşu kamerada | Video 21.12.2022 | 12:14
01:01
00:17
07:03
El ele veren kadınlar yılda 12 ton mantar üretti | Video 21.12.2022 | 11:29
ÇORUM'da direksiyon başında fenalaşıp, kalp krizi geçirdiği belirlenen TIR şoförü Remzi Uslu (53) hayatını kaybetti.
Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Remzi Uslu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.