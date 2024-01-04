Çorum’da freni arızalanan TIR'ın refüje çıkarak durabildiği kaza kamerada
Çorum'da freni arızalanan TIR'ın, sürücünün manevrasıyla kavşağa yakın bir noktada orta refüje çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmadan durabildiği kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Çorum’da freni arızalanan TIR'ın refüje çıkarak durabildiği kaza kamerada 04.01.2024 | 17:06
00:25
00:47
Antalya’da 'Devre mülk simsarları'na operasyon kamerada! 04.01.2024 | 16:59
05:16
Avukattan şiddet skandalı! Eşini ve ailesini böyle darp etti | Video 04.01.2024 | 14:55
00:37
Yol yerine kaldırımı kullanan servis minibüsü kamerada | Video 04.01.2024 | 14:55
03:14
02:14
10 bin liralık makine parçalarını geri dönüşüme attılar | Video 04.01.2024 | 14:23
01:57
01:34
Pusuda beklediği kişiye defalarca kez ateş etti | Video 04.01.2024 | 12:30
00:31
Kediyi asansörde sıkıştırıp ezdi | Video 04.01.2024 | 12:30
01:26
Yanlış perona giren yolcu havalimanını birbirine kattı | Video 04.01.2024 | 12:30
02:14
Ev sahibi ve kiracı kavga etti, 4 yaşındaki kız tüm yaşananlara şahit oldu 04.01.2024 | 11:57
01:55
Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi 04.01.2024 | 10:56
03:03
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar 04.01.2024 | 10:55
00:27
Gaziantep'te trafikte terör estiren motosikletli kamerada 04.01.2024 | 10:52
00:34
Adana'da oyuncak ayı içinden uyuşturucu hap çıktı! 04.01.2024 | 10:13
00:31
İzmir'de kız öğrenciler kavga etti, arkadaşları izledi | Video 04.01.2024 | 10:20
04:13
Yüz yüze geldiği hırsızları paspas sopası ile kovaladı | Video 04.01.2024 | 10:20
00:57
Peluş ayıdan 1825 adet uyuşturucu hap çıktı | Video 04.01.2024 | 10:20
00:31
İstanbul'da asansörde ezerek kedi öldüren cani kamerada 04.01.2024 | 09:36