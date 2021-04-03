Video Yaşam Çorum'da kocasından şiddet gördüğünü iddia eden kadının çıplak ayakla kaçarak polislere sığındığı anlar kamerada

Çorum'da kocasından şiddet gördüğünü iddia eden kadının çıplak ayakla kaçarak polislere sığındığı anlar kamerada

Çorum'da kocasından şiddet gördüğünü iddia eden kadının çıplak ayakla kaçarak polislere sığındığı anlar kamerada
03.04.2021 | 17:17

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Çorum'da bir kadın, çıplak ayak 2 kilometre koşarak geldiği kontrol noktasında, evde tartıştığı eşinin kendisini dövdüğünü söyleyip polisten yardım istedi. Polis merkezine götürülen kadının darp iddiası araştırılıyor.

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Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin yanına çıplak ayakla koşarak bir kadın geldi. Eşinin, yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evlerinde kendisini dövdüğünü söyleyen kadın, polislerden yardım istedi. İsmi açıklanmayan kadın, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

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