Çorum'da kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı | Video 15.06.2023 | 08:51 Çorum'da kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki kamyonete çarparken sürücü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saniye K. idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerinde park halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.